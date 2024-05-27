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Таганрогский художественный музей приглашает на праздник

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В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, в Таганрогском художественном музее пройдут мастер-классы и большой музейный праздник. Мероприятия посвящены 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.  

Культура

В субботу, 1 июня, в 12 часов таганрожцев приглашают на  мастер-класс росписи на ткани «Золотая рыбка».

В воскресенье, 2 июня, состоится непосредственно сам музейный праздник под названием «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется». 

Он начнется в 11 часов с тематической экскурсии «Как Пушкин двум царям служил» по экспозиции «Три века русского искусства». В это же время для детей будет проходить познавательная викторина с мастер-классом «Герои пушкинского лукоморья».

В 12 часов запланирована лекция «Нет, весь я не умру», которая расскажет о судьбе потомков Пушкина.

В 13 часов стартует театральная гостиная «Мой Пушкин» с участием Народного театра «Волшебный фонарь».

В 14 часов начнется художественно-литературное мероприятие с викториной для поклонников  романа в стихах «Евгений Онегин» под названием «Ты — Онегин, я — Татьяна».

В 16 часов таганрожцы и гости города могут посетить концерт «Неоклассика. Мировые шедевры». В программе — выступление лауреатов международных конкурсов Д. Топольского (фортепиано), А. Содовой (скрипка), Н. Григорян, М. Володиной (виолончель).

В 16-30 – в музее состоится беседа с мастер-классом «Магические перстни А.С.Пушкина», во время которой расскажут о мистических талисманах великого поэта.

Фото из архива «ТП»

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Таганрогская правда
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