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Таганрогский ФК «Форте» проиграл в контрольном матче курскому «Авангарду»

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Состав находящегося на сборах клуба пополнил вратарь из системы питерского «Зенита».

Новости Таганрога

Находящиеся на предсезонном сборе в Абрау-Дюрсо футболисты таганрогского ФК «Форте» в очередном контрольном матче проиграли курскому «Авангарду». Счет игры 3:0 в пользу соперника.

Пресс-служба «Форте» сообщила, что команда из Курска была одним из соперников таганрожцев в прошлом сезоне в группе «Серебро». В Таганроге «Форте» проиграл 0:1, а в Курске в решающем матче за право остаться в группе «Форте» сыграл вничью 1:1 и не смог обойти соперника. Прошедший накануне матч в «Форте» считали «принципиальным».

В первом матче кубанского сбора «Форте» сыграл вничью с клубом «Астрахань» 1:1.
Меж тем, состав таганрогского клуба пополнил игрок системы питерского «Зенита». Между ФК «Зенит-2» и ФК «Форте» достигнуто соглашение об аренде 20-летнего вратаря Георгия Королёва до 7 июля 2024 года.

Фото: пресс-служба ФК «Форте»

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Таганрогская правда
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