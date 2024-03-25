Таганрогские чирлидеры стали победителями и призерами «Кубка Горького»

Всероссийские соревнования прошли в Нижнем Новгороде.

Таганрогские чирлидеры из спортивной школы №3 стали победителями и призерами всероссийских соревнований на «Кубок Горького», которые прошли с 21 по 24 марта в Нижнем Новгороде. В соревнованиях принимали участие спортсмены от 7 до 16 лет.

Таганрожцы завоевали первое и второе места в дисциплине чирлидинг стант (юниоры, юниорки), первое место в аналогичной дисциплине среди мальчиков и девочек, второе место в чирлидинг станет смешанный (юниоры, юниорки) и еще одно «серебро» в чирлидинг группа смешанная (мальчики, девочки). Тренирует таганрогских спортсменов Елена Рубан.

Фото администрации Таганрога