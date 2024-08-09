Таганрогские юнармейцы отправились в «Артек»

Всего в состав областной делегации вошли 33 юных дончанина — победители конкурсного отбора на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Орден мужества».

33 донских юнармейца из Ростова-на-Дону, Азова, Волгодонска, Новошахтинска, Таганрога, Боковского, Куйбышевского, Неклиновского и Октябрьского районов отправились в МДЦ «Артек». Об этом сообщил начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Ростовской области Николай Пономаренко.

— Ребята получат новые знания и навыки в дисциплинах по огневой, боевой, строевой, тактико-специальной подготовках, — цитирует Николая Пономаренко официальный портал правительства Дона. — Также программа позволит подросткам повысить свой уровень в туристской, топографической, инженерной и физкультурно-спортивной сферах.

Смена реализуется федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский центр» совместно с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Государственный университет просвещения», говорится в сообщении.

Фото: donland.ru