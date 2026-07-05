Таганрогские участники «Движения Первых» познакомились с историей и передовыми технологиями ЮФУ

Ребята побывали в вузе в рамках образовательного проекта «ПРОлабы».

В Таганроге продолжается реализация образовательного проекта «ПРОлабы», в рамках которого школьники знакомятся с исследовательской инфраструктурой Южного федерального университета. Очередная экскурсия была организована для участников «Движения Первых» и воспитанников детского технопарка «Кванториум-Дон». Ребята побывали на площадках Передовой инженерной школы ЮФУ, где смогли не только узнать об истории отечественной радиоэлектроники, но и увидеть лаборатории, в которых создаются технологии будущего.

Школьникам рассказали о создании Таганрогского радиотехнического института, а также о вкладе ученых ЮФУ в научные достижения страны в области космоса, микроэлектроники и многопроцессорных вычислительных систем. Особое внимание уделили IT-этажу: практически все аудитории там оборудованы в сотрудничестве с IT-компаниями города, причем основателями и руководителями этих организаций являются выпускники Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ.

Большой интерес у участников вызвала безэховая камера — уникальное помещение, имитирующее свободное пространство. Она обшита радиопоглощающим материалом, который компенсирует отражения, что позволяет при обработке данных видеть исключительно исследуемый объект.

Затем школьники отправились в научные лаборатории, где ученые ЮФУ продемонстрировали передовые разработки в области подводной акустики. Особенно впечатлил ребят тренажерный класс, точно копирующий ходовую рубку корабля и входящий в состав имитационно-натурного гидроакустического комплекса. Там они увидели, как работают системы обнаружения и сопровождения подводных объектов. Также школьники посетили научно-исследовательскую лабораторию «Нейроэлектроника и мемристивные наноматериалы» (НЕЙРОМЕНА), где ученые показали, как создаются биоморфные роботы и разрабатываются электронные нейроморфные чипы, способные имитировать работу человеческого мозга.

Кульминацией экскурсии стало посещение Политехнического музея ЮФУ, в котором собраны уникальные артефакты, охватывающие более чем вековую историю науки и техники. В музее представлена эволюция радиоприемных устройств, начиная с аналога первого в мире радиоприемника Александра Попова.

В экспозиции — настоящие инженерные раритеты: ключ азбуки Морзе, телефонный аппарат с подводной лодки, гироскопическая платформа, полевые и аварийные авиационные рации, а также лабораторные приборы первых лет работы ТРТИ. Посетители могут увидеть экспонаты из самых разных научных направлений: радиотехника, автоматика и вычислительная техника, авиация и космонавтика, электроника, связь, телевидение, электрогидроакустическая и медицинская техника. В музее также отражена история Таганрога в годы Великой Отечественной войны и роль ТРТИ в развитии науки и техники в СССР и за рубежом.

Для активистов «Движения Первых» такое погружение в историю и технологическое настоящее — важный опыт, помогающий осознанно выбирать свой путь в науке и инженерии.

Источник и фото: sfedu.ru