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Таганрогские спортсменки стали чемпионами соревнований по пляжному волейболу

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Таганрогская команда «Красные крылья» стала чемпионом соревнований по пляжному волейболу, которые прошли в Ростове в минувшие выходные.

Новости Таганрога

Состязания проходили в номинации «Квадро» — это игры 4 на 4. В каждой команде есть двое запасных. Турнир проводился без возрастных ограничений. Таганрог представляли воспитанницы спортшколы № 3 14-16 лет. Они сыграли со своими сверстницами, а также с более взрослыми опытными спортсменками. Не смотря на то, что для членов команды «Красные крылья» турнир такого формата был дебютным, они стали чемпионками.

Кстати, 29 июня таганрогские команды примут участие во втором этапе «Донской пляжной лиги», которая пройдет в Ростове.

Ранее мы рассказали, что таганрогские спортсмены стали победителями и призерами соревнований по подводному спорту.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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новости пляжный волейбол спорт Таганрог
Таганрогская правда
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