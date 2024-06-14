Таганрогские спортсмены стали победителями и призерами соревнований по подводному спорту

Международный и Всероссийские старты прошли в Санкт-Петербурге.

Трое спортсменов из Таганрога стали победителями и призерами Международных и Всероссийских соревнований по подводному спорту, которые прошли в Санкт-Петербурге.

На Международных стартах более всего отличилась Евгения Едалова, которая стала победительницей в нырянии в ластах на 50 метров, завоевала серебряную медаль в плавании в ластах на 50 метров и бронзовую — на дистанции 100 метров.

На Всероссийских соревнованиях бронзовыми призерами стали Иван Белиба в плавании в ластах на 200 метров и Максим Кумейко в плавании в классических ластах на 50 м.

Все спортсмены тренируются у Юрия Задорожнего.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»