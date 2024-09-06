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Таганрогские гребцы успешно выступили на завершающих соревнованиях сезона

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На их счету пять медалей различного достоинства.

Новости Таганрога

На завершившихся в Краснодаре финальных соревнованиях сезона 2024 года — чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, таганрогские спортсмены завоевали пять медалей.

На счету Никиты Козеева золотая и серебряная медали, Артемий Бульбин завоевал бронзу, ещё две медали за третье место у Александры Бондаренко и Олеси Козеевой.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены более чем из 30 регионов Российской Федерации.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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