Таганрогские гребцы успешно выступили на завершающих соревнованиях сезона

На их счету пять медалей различного достоинства.

На завершившихся в Краснодаре финальных соревнованиях сезона 2024 года — чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, таганрогские спортсмены завоевали пять медалей.

На счету Никиты Козеева золотая и серебряная медали, Артемий Бульбин завоевал бронзу, ещё две медали за третье место у Александры Бондаренко и Олеси Козеевой.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены более чем из 30 регионов Российской Федерации.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»