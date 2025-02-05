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Таганрог готовится к празднованию 80-летия Победы

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В честь юбилея Великой Победы в Таганроге планируется проведение памятных мероприятий.

#День Победы

«В этом году мы готовимся отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое станет важным событием для всей страны. Наша общая задача — создать условия, при которых каждый ветеран почувствует нашу благодарность», — написала в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Сегодня в Таганроге проживают 358 участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Среди них лишь семь фронтовиков, также есть те, кто пережил блокаду Ленинграда, трудился в тылу, был несовершеннолетним узником фашистских лагерей или получил ранения в детстве, став инвалидами войны.

«Все эти люди заслуживают нашего внимания и заботы», — подчеркнула Светлана Камбулова.

В честь юбилея Великой Победы в Таганроге планируется проведение памятных мероприятий. Будут организованы встречи ветеранов с молодежью, где старшее поколение  поделится своими воспоминаниями о тяжелых военных годах, а молодые люди узнают историю своей страны из первых уст.

«Также пройдут культурные мероприятия, посвящённые подвигам наших предков, о которых расскажу на своих страницах в социальных сетях. План мероприятий будет размещен на официальном сайте администрации», — уточнила глава города.

Ранее мы рассказывали, что  глава Ростовской области Юрий Слюсарь навестил донских фронтовиков и вручил им юбилейные медали Победы

Фото Анатолия Ивашова из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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