Юрий Слюсарь навестил донских фронтовиков и вручил им юбилейные медали Победы

Всего юбилейной медали к 80-летию Победы удостоены около пяти тысяч ветеранов Ростовской области.

4 февраля глава донского региона вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» двум донским ветеранам. Первыми награды получили Леонид Александрович Малейко из Ростова-на-Дону и Иван Илларионович Дерябкин из Батайска. Юрий Слюсарь навестил фронтовиков дома.

«Живых участников и свидетелей Великой Отечественной войны — людей, которые победили фашизм ради нашего будущего — к сожалению, становится меньше с каждым годом. Время берет свое. И тем ценнее общение с героями, которые дожили до наших дней. Познакомился с двумя нашими фронтовиками и в честь 80-летия Победы вручил первые юбилейные медали», — написал руководитель Ростовской области в своем Telegram-канале.

Леониду Александровичу Малейко в январе исполнился 101 год. В таком солидном возрасте ветеран пребывает в бодром здравии. Главу региона он встретил с супругой Люсьеной Павловной за чашкой чая. Боевые заслуги фронтовика отмечены многочисленными орденами и медалями, среди них ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

Леонид Александрович поделился с высоким гостем воспоминаниями о пережитом:

«Война началась, когда мне было 17 лет. Заканчивал школу, а окопы уже рыли вокруг Ростова. В 1942-м призвали в армию, отправили в военное училище, стал младшим лейтенантом. С лета 1943-го участвовал в боях, воевал на шести фронтах».

После войны Леонид Малейко вместе с супругой окончили юридический факультет РГУ. Леонид Александрович — доктор исторических наук, профессор, а его супруга Люсьена Павловна -– кандидат наук, доцент.

В Батайске Юрий Слюсарь навестил Ивана Илларионовича Дерябина, которому исполнилось 106 лет. До Великой Отечественной войны Иван Дерябин работал учителем начальных классов. Боевой путь начал в Ростовской области весной 1942-го. Освобождал Украину, Польшу, 9 мая 1945 года встретил в Праге. Фронтовик также удостоен множества наград, в их числе — ордена Отечественной войны I степени. После войны продолжил трудиться, общий трудовой стаж Ивана Илларионовича на благо Ростовской области – 41 год.

Вручая памятные медали ветеранам, Юрий Слюсарь поблагодарил их за службу, за Победу и пожелал здоровья, бодрости и мирного неба.

Юбилейных медалей Победы в Ростовской области удостоены около пяти тысяч жителей. Это фронтовики, партизаны, труженики тыла, блокадники, пленники нацистских концлагерей.

«Все юбилейные медали будут вручены до 1 апреля 2025 года», — уточнили в донском правительстве.

Напомним, в юбилейный год Юрий Слюсарь поручил руководителям областных ведомств и муниципалитетов уделить максимальное внимание участникам Великой Отечественной войны и навестить всех ветеранов лично.

Фото: donland.ru