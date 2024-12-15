Свыше 120 тысяч жителей Ростовской области будут получать набор соцуслуг в натуральном виде

Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,5 рубля в месяц.

На Дону федеральные льготники выбрали способ получения набора социальных услуг (НСУ) на 2025 год. Соответствующее заявление граждане могли подать в отделение СФР по Ростовской области до 1 октября.

В будущем году получать НСУ в натуральной форме будут более 120 тысяч жителей региона.

Федеральные льготники вправе получать набор социальных услуг в натуральном виде или отказаться от него в пользу денежной выплаты. Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,5 рубля в месяц.

НСУ включает в себя предоставление лекарств и медицинских изделий по рецептам, специализированные продукты питания для детей с инвалидностью, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Отметим, что гражданам, которые предпочли натуральную форму предоставления НСУ, льготы положены не в размере денежной компенсации, а в необходимом им объеме. При выборе льготниками денежного эквивалента НСУ стоимость услуги будет прибавлена к размеру ежемесячной денежной выплаты.

«К числу федеральных льготников относятся граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации и другие», — напоминает Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области.

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