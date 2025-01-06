Светлана Камбулова рассказала, как будут решаться проблемы с теплоснабжением Таганрога

В первые дни наступившего года в городе произошло несколько аварий на теплосетях. Все они были оперативно устранены.

«Проблема с теплоснабжением в некоторых районах Таганрога действительно обострилась в последнее время. Считаю важным объяснить причины сложившейся ситуации и принятые меры», — написала глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Глава города напомнила, что до 2017 года большинство котельных в Таганроге находились в частной собственности, и владельцы часто ставили личную выгоду выше интересов жителей. Это приводило к тому, что оборудование котельных оставалось в плохом состоянии, а каждый отопительный сезон сопровождали многочисленные аварии и сбои.

Многие участки теплосетей и котельное оборудование давно нуждались в ремонте, поскольку капитальные ремонты не проводились десятилетиями. Сегодня большая часть городских котельных находится на обслуживании МУП «Городское хозяйство».

«Предприятие активно работает над улучшением состояния теплосетей и котельных, вкладывая свои финансовые ресурсы и получая поддержку от Правительства Ростовской области и муниципалитета», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Перед началом отопительного сезона 2024-2025 годов для повышения надежности теплоснабжения выполнен значительный объём работ. Заменено 1372 метров труб тепловых сетей, отремонтировано 22 котла различной мощности, произведено обслуживание и ремонт более 600 единиц запорной арматуры, восстановлено 870 метров тепловой изоляции.

В 2022 году принята инвестиционная программа на 2022–2025 годы, направленная в том числе и на замену подвальных котельных путём строительства модульных на придомовых территориях. Уже построено шесть новых котельных, в 2025 году планируется возведение ещё шести.

Также были выполнены важные работы по реконструкции и модернизации существующего оборудования, включая полную замену трубной части котла в котельной на улице Заводской, установку новой газовой автоматики на двух котельных и монтаж приборов учёта тепла на 13 объектах.

«Да, сегодня система теплоснабжения всё ещё испытывает значительные трудности из-за высокого уровня износа, но МУП «Городское хозяйство» принимает меры для решения существующих проблем, внедряет современные технологии и модернизирует инфраструктуру. Работа по улучшению теплоснабжения ведётся непрерывно», — резюмировала глава города.

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