В Таганроге ликвидируют порыв на теплосетях на улице Н. Кукольника

Коммунальная авария произошла утром 5 января. Без тепла остались жители 10 домов по улице С. Лазо.

Около полудня глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что аварийно-восстановительные бригады МУП «Городское хозяйство» завершили сварочные и монтажные работы на теплосети на улице Н. Кукольника.

«Началась «запитка» тепломагистрали. В течение ближайших часов тепло вернется во все дома», — пояснила глава города.

Напомним, 4 января коммунальная служба устранила аварию на теплосетях в районе дома № 7\1 по улице С. Лазо.

UPD. Светлана Камбулова, 5 января, 12.17: «Вижу в комментариях, что жители жалуются на отсутствие тепла в конкретном подъезде или квартире, хотя дом подключен к теплу. Если у вас возникли подобные проблемы, пожалуйста, обратитесь в вашу Управляющую компанию. Возможная причина — образование воздушных пробок в системе, и специалисты УК помогут вам решить эту проблему».

Фото: Telegram Светланы Камбуловой