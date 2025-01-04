Авария на теплосетях в Таганроге: сварочные работы завершаются, идет наполнение системы

4 января коммунальные службы Таганрога устраняют аварию на тепловой сети от котельной на улице Ленина, 220.

В течение второй половины 4 января без теплоснабжения оставались многоквартирные дома по улицам С. Лазо, Ленина, в микрорайоне «Дубки».

«Дорогие таганрожцы! Обращаю ваше внимание на то, что в связи с большим объёмом работ по устранению аварии на тепловой сети от котельной по улице Ленина, 220, работы продлены до 8 часов утра 5 января. Ремонтные бригады приложат все усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварию», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

В 22 часа в своих соцсетях глава города уточнила, что «сварочные работы аварийные бригады завершат к 23.00, далее пройдёт опрессовка труб и тепло постепенно будет подано в дома горожан».

Фото: Telegram Светланы Камбуловой