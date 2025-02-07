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Светлана Камбулова: принято решение расторгнуть контракт с одной из транспортных компаний в Таганроге

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Речь идет о компании, обслуживающей одни из самых популярных в городе маршрутов — № 34 и № 35.

Новости Таганрога

В Таганроге местные власти продолжают на регулярной основе проводить проверки работы общественного транспорта и исполнения транспортными компаниями контрактных обязательств по перевозке пассажиров. Особое внимание уделяется маршрутам, по которым поступает от жителей города наибольшее количество жалоб. Число нарушений, которые выявляются специалистами в ходе проверок, вынуждает таганрогские власти идти на жесткие меры, в частности, расторжение контракта с транспортными компаниями, обслуживающими маршруты общественного транспорта.

«Учитывая систематическое несоблюдение условий контракта, принято решение о его расторжении с одной из транспортных компаний в одностороннем порядке. Начиная, с 18 февраля, обслуживание маршрутов № 34 и 35 будет передано другой транспортной компании, в случае, если в течение 10 дней, начиная с 7 февраля, перевозчиком не будут устранены установленные нарушения контрактных обязательств», — написала в своих соцсетях глава Таганрога Светлана Камбулова.

Такая мера будет сигналом для всех остальных перевозчиков, работающих в городе, считает глава города, в очередной раз призывая всех перевозчиков ответственно относиться к исполнению своих обязанностей и понимать последствия их невыполнения.

Проверки качества работы транспортных компаний в Таганроге будут продолжены.

Напомним, таганрожцам предлагается принять участие в опросе по поводу дальнейшего развития в городе системы общественного транспорта.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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