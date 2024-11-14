Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца двух фигурантов по делу бывшего руководителя следственного отдела по г. Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области Руслана Багмута, который также был заключен под стражу в сентябре. Об этом сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Напомним, что Руслан Багмут обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Теперь фигурантами по его делу стали начальник областного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции с дислокацией в Таганроге Виталий Шмыков и следователь таганрогского отдела областного СУ СК Антон Васильченко.

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильченко А.Г. и Шмыкова В.И., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 2 месяца, то есть до 12 января 2025 года», — пишет telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шмыков и Васильченко в составе группы лиц совместно с руководителем следственного отдела по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области полковником юстиции Русланом Багмутом, получили взятку в размере 3,5 млн рублей от предпринимателя за незаконное прекращение процессуальной проверки по делу о реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.

Ранее мы рассказали, что жителя Таганрога суд приговорил к 9,5 годам колонии за жестокое убийство знакомой.

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