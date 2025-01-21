Суд продлил арест таганроженке, подозреваемой в убийстве сына

20 декабря Таганрогский городской суд продлил срок содержания под стражей местной жительнице, подозреваемой в убийстве своего шестимесячного сына и в покушении на убийство его брата-близнеца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Суд рассмотрел ходатайство следователя по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области и продлил срок содержания под стражей Наталье Гераскиной по 23 февраля 2025 года включительно.

Напомним, что 24 ноября 2024 года у себя дома женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла двум детям телесные повреждения. Затем, положив малышей в сумки-переноски, она отнесла их в один из магазинов и оставила там. Сотрудники вызвали врачей скорой помощи, которые констатировали смерть одного мальчика, а второго ребенка госпитализировали в больницу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области детского тренера подозревают в совращении девочек.

Фото rostov.sledcom.ru (из архива)