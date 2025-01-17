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В Ростовской области детского тренера подозревают в совращении девочек

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего тренера одного из спортивных учреждений Волгодонска. Мужчину подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

По версии следствия, фигурант под предлогом выполнения массажа приглашал трех несовершеннолетних воспитанниц в свою квартиру, где совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности.

«Следственным отделом по г. Волгодонск СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ, ч. 3 ст. 134 УК РФ. Подозреваемый задержан», — пишет источник.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также других пострадавших от  противоправных действий фигуранта.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области задержали уроженца Дагестана, подозреваемого в экстремизме.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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