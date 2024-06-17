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Студенты Таганрога стали победителями и призерами военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

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Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходил на базе этно-археологического комплекса «Затерянный Мир» в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Новости Таганрога

Наш город на «Зарнице 2.0» в старшей возрастной категории представлял отряд Таганрогского механического колледжа. Ребята проходили военизированную полосу препятствий, показывали навыки строевой подготовки, проверяли теоретические и практические знания истории, топографии и медицины.

По итогам соревнований среди 18 отрядов команда механического колледжа заняла 2 место в личном зачете и 1 место в составе взвода, сообщает отдел по делам молодежи администрации Таганрога.

Поздравляем ребят и их наставников с заслуженной победой! Желаем новых успехов и достижений.

Ранее мы рассказывали, что победы на «Зарнице 2.0» есть и у таганрогских школьников. Команда школы № 38 стала обладателем Кубка за первое место в своей возрастной категории. Теперь наши ребята будут представлять Ростовскую область на окружном этапе в Волгограде.

Фото Таганрогского механического колледжа

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Зарница молодежь Ростовская область студенты Таганрог
Таганрогская правда
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