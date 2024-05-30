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Школьники Таганрога победили в региональном этапе проекта «Зарница 2.0»

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Команда школьников из Таганрога стала обладателем Кубка за первое место в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Город

Мероприятие проходило на базе Военного учебного центра ДГТУ в Ростове. Игра с 2024 года проводится РДДМ «Движение Первых» по инициативе Президента РФ.

В состязаниях приняли участие 28 команд школьников в возрасте от 11 до 13 лет. Наш город представляла команда школы № 38, одержавшая победу в муниципальном этапе в средней возрастной категории.

Ребята отлично справились со всеми испытаниями: прошли военизированную полосу препятствий, продемонстрировали на высоком уровне знания по истории России и основ военного дела, навыки обращения с винтовкой и средствами химзащиты, оказания медицинской помощи условно раненым бойцам, порадовали судей строевой программой. Теперь они будут представлять Ростовскую область на окружном этапе в Волгограде.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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