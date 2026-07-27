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Студенты первого потока «Профессионалитета» в Таганроге выпустились при поддержке ТАГМЕТа

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Студенты первого потока федерального проекта «Профессионалитет» (реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети») в Таганроге завершили обучение при поддержке Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТа), филиала Трубной Металлургической Компании (ТМК). Дипломы получил 141 выпускник Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «ТАГМЕТ», который выступает партнером предприятия по реализации инициативы.

#Образование

Участники проекта обучались по востребованным на ТАГМЕТе специальностям: «Обработка металлов давлением», «Металлургия черных металлов», «Технология машиностроения», «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». За время обучения молодые люди побывали с ознакомительными экскурсиями на ТАГМЕТе и прошли производственную практику, приняли участие в решении бизнес-задач и социальных проектах предприятия.

Завод как опорный работодатель кластера «Металлургия» в городе уже трудоустроил 55 выпускников «Профессионалитета». Также на предприятии разработаны мотивационные программы для выпускников, которые планируют заключить трудовой договор после прохождения срочной военной службы.

«Участие ТАГМЕТа в проекте позволяет молодым специалистам приобрести опыт работы на реальном производстве и полностью интегрироваться в корпоративную культуру со студенческой скамьи. Получение востребованной рабочей профессии обеспечивает молодым людям базу для стабильной и успешной карьеры, позволяет нам как работодателям формировать устойчивый кадровый резерв и способствует социальному и экономическому развитию города, уменьшая отток активной молодежи», — сказал управляющий директор завода Виктор Новиков.

Федеральный проект «Профессионалитет» на ТАГМЕТе реализуется с 2023 года и входит в число инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Помимо обучения студентов на площадке завода проходят стажировки и курсы повышения квалификации для преподавателей, обучающих студентов «Профессионалитета». Участие предприятий ТМК в проекте курирует Корпоративный университет ТМК2U.

Фото предоставлено пресс-службой ТАГМЕТа

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Таганрогская правда

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