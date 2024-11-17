Студенты колледжей Таганрога стали членами жюри кинофестиваля

Молодежный центр Таганрога стал одной из двухсот площадок 44-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года. Ныне его организуют и проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» и АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского Фонда Культурных Инициатив. Генеральный информационный партнёр – российское информационное агентство «ТАСС».

Фестиваль ВГИК является одной из крупнейших площадок мирового студенческого кино. Главные задачи фестиваля — укрепление международных связей и творческий обмен опытом между студентами театральных и кинематографических школ.

В нашем городе, в Молодежном центре, конкурсный этап фестиваля проходил с 12 по 14 ноября: в первый день состоялся показ документальных кинолент, второй день был посвящен игровому кино (демонстрировались короткометражные художественные фильмы), в третий день вниманию зрителей были представлены 13 анимационных (мультипликационных) короткометражных фильмов.

Зрителями были студенты двух таганрогских колледжей — металлургического и морского приборостроения: в течение трех дней на показы приходили разные студенческие группы. Ребята стали членами зрительского жюри, приняв участие в зрительском голосовании и внеся свой вклад в определение судьбы приза зрительских симпатий.

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Антон Словаков, фото автора