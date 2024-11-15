Хореографический ансамбль из Таганрога стал победителем международного фестиваля

В столице Татарстана Казани проходил Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Восточная сказка». Таганрог на нем представлял образцовый хореографический ансамбль «Огоньки» Городского дома культуры.

Жюри конкурса отметило высокий уровень подготовки юных танцоров. По итогам фестиваля «Огоньки» завоевали гран-при конкурса в номинации «Эстрадный танец» и звания лауреатов I степени в номинациях «Эстрадный танец» и «Народно-стилизованный танец».

Руководитель ансамбля — Заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Николаенко — награждена специальным призом в номинации «Лучший руководитель», информирует администрация Таганрога.

Фото: ГДК