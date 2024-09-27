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Страшная авария с участием пассажирского поезда и грузовика произошла на Дону

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27 сентября в Ростовской области столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд. На месте происшествия работали спасатели.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба СКЖД, авария случилась в 04.26 на участке Миллерово – Тарасовка в районе хутора Кумшатский, где грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 248 сообщением Санкт-Петербург – Анапа. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По информации ДПЧС Ростовской области, предварительной причиной аварии стали отказавшие у грузового автомобиля «Isuzu» тормоза. В результате столкновения, кабину грузовика разбило так сильно, что осталась только груда металлолома. Водитель чудом остался жив.  На месте происшествия работала группа спасателей Миллеровского ПСО. Они ликвидировали последствия ДТП, деблокировали пострадавшего водителя и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области полицейские спасли пассажиров загоревшегося микроавтобуса.

Фото ДПЧС РО

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Таганрогская правда
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