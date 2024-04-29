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Стали известны подробности стрельбы со смертельным исходом в Цимлянском районе

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Трагедия произошла ночью 27 апреля в хуторе Паршиков Цимлянского района Ростовской области. 37-летний местный житель расстрелял автомобиль, погибла 17-летняя девушка.

Новости Ростовской области

Напомним, стрелок уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Подробностями случившегося поделился телеграм-канал Baza. Сообщается, что погибла студентка из Волгодонска. Девушка получила четыре огнестрельных ранения, врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно.

27 апреля девушка и ее друг после вечеринки решили покататься на машине. Поехали в соседний хутор, остановились на дороге возле поля.

В какой-то момент молодой человек заметил подъехавший синий «форд» и странного незнакомца в чёрном, идущего в их сторону. Парень попросил подругу перелезть на заднее сиденье и пригнуться, а сам попытался быстрее уехать. В этот момент раздались выстрелы, — пишет Baza.

По горячим следам стрелявший — местный фермер — был задержан. Он объяснил, что стрелял по колесам, хотел спугнуть людей, так как подумал, что они приехали воровать скот.

У стрелка изъяли карабин «Сайга».

Фото: Следком по РО

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Таганрогская правда
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