Задержан житель Ростовской области, застреливший 17-летнюю девушку

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство». Подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Стрельбу фигурант устроил ночью 27 апреля, находясь на грунтовой дороге, вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе Ростовской области.

Обвиняемый стрелял из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. С полученными огнестрельными ранениями девушка была доставлена в больницу, где несмотря на оказанную медицинскую помощь скончалась, сообщает пресс-служба донского Следкома.

В настоящее время подозреваемый задержан. По уголовному делу следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива преступлений.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области неизвестные напали на ветерана СВО и его жену.

Фото Следком по РО