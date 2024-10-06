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Специалисты выясняют причину загрязнения залива и мора рыбы под Таганрогом

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В соцсетях появились публикации о сбросе в Таганрогский залив, в районе пляжа села Петрушино, канализационных стоков с мазутом. Очевидцы зафиксировали загрязненную воду у побережья и десятки мертвых рыб.   

Новости Таганрога

Случившееся прокомментировали в Минприроды Ростовской области.

«Специалистами Минприроды региона в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлена публикация о загрязнении Таганрогского залива и гибели водных биоресурсов в районе села Петрушино Неклиновского района. В связи с тем, что Таганрогский залив относится к водному объекту, подлежащему федеральному государственному экологическому контролю, публикация направлена для рассмотрения и принятия мер в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора», — говорится в сообщении.

Также данные о гибели водных биоресурсов переданы в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

Отметим, что аналогичная ситуация на Петрушанском пляже фиксировалась в начале мая 2024 года. Тогда было установлено, что канализационные стоки в Таганрогский залив сливали из городского ливневого коллектора.

Иллюстрация: скрин видео паблика ВК «Новобессергеневка_online»

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гибель рыбы Минприроды Ростовской области Таганрогский залив экология
Таганрогская правда
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