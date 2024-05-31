Минприроды и Росприроднадзор ищут виновных в сбросе стоков в Таганрогский залив

Напомним, фото с черной жидкостью на прибрежной зоне залива в районе села Петрушино разместили в соцсетях в начале мая очевидцы. После этого Минприроды региона инициировало проверку, передав данные в Росприроднадзор.

Специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора провели выездные обследования и отборы проб природной и сточной воды и пришли к выводу, что в Таганрогский залив сливали стоки из городского ливневого коллектора.

27 мая в Таганроге с участием представителей различных ведомств — региональных минприроды, минЖКХ, минпромэнерго, Росприроднадзора, административной инспекции Ростовской области, ГУ Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области и администрации Таганрога проведено заседание рабочей группы. На встрече рассматривались вопросы по выработке совместных решений, которые позволят в дальнейшем не допускать ситуации по загрязнению Таганрогского залива.

В ходе заседания определена необходимость обследования внутренней части ливневого коллектора, отводящего стоки с территории западного микрорайона Таганрога и имеющего выпуск в селе Петрушино. Администрация города сейчас занимается получением коммерческих предложений от специализированных организаций на выполнение данных работ, — сообщает Минприроды Ростовской области.

Кроме того, специалистам министерства и Росприроднадзора предстоит определить организации, возможно являющиеся источниками несанкционированных сбросов. Ориентировочный срок выполнения данных работ — до 1 сентября текущего года.

Фото ВК «Новобессергеневка_online»