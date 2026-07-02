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Специалисты Роспотребнадзора рассказали таганрожцам, какие напитки лучше пить в сильную жару

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Летом в жаркую погоду особенно важно следить за питьевым режимом, чтобы избежать обезвоживания. Недостаток жидкости может вызвать головную боль, усталость, головокружение и снижение концентрации внимания, предупреждает жителей Таганрога региональный Роспотребнадзор.

#Здоровье

Лучшим выбором для утоления жажды остается чистая питьевая вода — она наиболее эффективно восполняет потерю жидкости. Специалисты советуют пить воду регулярно, небольшими глотками, не дожидаясь сильного чувства жажды. Также подойдет минеральная вода, однако лечебной минералкой не стоит злоупотреблять: из-за специфического состава она может быть противопоказана при некоторых заболеваниях. Хорошо утоляют жажду и травяные чаи.

Не рекомендуется употреблять сладкие газированные и алкогольные напитки.

«Важно внимательно относиться к сигналам организма: если вы чувствуете жажду, не игнорируйте ее. Пейте воду регулярно, даже если кажется, что пить еще не хочется», — пишет источник.

Кстати, при занятиях спортом или длительном пребывании на солнце объем потребляемой жидкости стоит увеличить — до, во время и после физической активности.

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Таганрогская правда

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