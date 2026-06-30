Эксперт дал рекомендации жителям Дона по летней посадке картофеля

В Ростовской области наступил разгар летнего сезона посадки картофеля. Агроном Донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» (ЦОК АПК) Владимир Косов дал подробные рекомендации огородникам, как получить здоровый и обильный урожай в условиях южного климата.

В регионе картофель традиционно сажают дважды: ранние сорта — в мае, а поздние — с середины июня по середину июля, чтобы они успели вызреть до осени. Оптимальная температура для развития овощей составляет 16–22 градуса, а клубни лучше образуются при ночной температуре 10–13 градусов. Слишком высокая жара может вызвать тепловое вырождение клубней, а недостаток тепла удлиняет вегетационный период.

Опытные огородники знают: чем раньше высадить картофель, тем выше урожай, но ниже семенные качества клубней.

«Для летней посадки предпочтительны местные высококрахмалистые сорта, которые при правильном выращивании и хранении отлично сохраняются до следующего сезона. Для успеха нужны два условия: качественные здоровые семенные клубни без повреждений и возможность проводить обильные поливы», — рекомендует эксперт.

Лучший предшественник для летних посадок — черный пар. Если его нет, подойдет почва после редиса, салата, лука на перо или ранних огурцов. Хорошие сидераты — горчица, ячмень, горох, рапс и другие крестоцветные. Когда они поднимутся на 15 сантиметров, их нужно перекопать — это станет органическим удобрением и оздоровит почву. Например, горчица корнями уничтожает цисты и споры стеблевой нематоды. Вместо песка, который не дает эффекта, лучше использовать перемолотую лузгу семечек или шелуху пшеницы.

Почву готовят так же, как при весенней посадке. Картофель предпочитает слабокислую почву с pH 5,5–6,5. Кислую почву (на нее указывают хвощ, щавель, мхи) нужно раскислить доломитовой мукой за 3–4 недели до посадки, не смешивая ее с суперфосфатом. Перед посадкой хорошо внести перегной или компост (ведро на квадратный метр), но не свежий навоз — он вызывает паршу. Хлорсодержащие удобрения также не подходят. За месяц до посадки клубни нужно прорастить под навесом или в тени. В отличие от весенней посадки, летом крупные клубни резать нельзя.

Обязательна обработка против грибной инфекции, например, 1%-ным раствором бордоской жидкости (10 литров на тонну клубней). Для продовольственных целей высаживают 3–4 клубня на метр, для семенных — до 8 штук, с междурядьями 70–80 сантиметров.

Полив, рыхление и подкормка критически важны. Там, где нет дождей, нужно капельное орошение под корень, чтобы избежать грибной инфекции на листьях. Картофель имеет слабую корневую систему и нуждается в кислороде, поэтому после дождя, как только почва подсохнет, необходимо рыхлить на глубину 2–3 сантиметра, удаляя сорняки и не допуская образования корки. Затем насыпают гребень и подкармливают.

Основное удобрение лучше вносить перед посадкой, но если это не сделано, можно разбросать его в междурядьях. Картофель любит удобрения с азотом, фосфором и калием, а также бор — его нельзя смешивать с другими веществами, он способствует завязыванию до 23–25 клубней. В жару лучше использовать мочевину, чтобы избежать накопления нитратов. Подкормки проводят каждую неделю, но за месяц до уборки их прекращают, как и поливы за неделю.

Уборка летнего картофеля проводится в конце сентября или середине октября, в зависимости от сорта. Лучший способ проверить готовность — подкопать куст и оценить размер и качество клубней. Ботву удалять не нужно, так как за счет фотосинтеза образуется крахмал. После уборки клубни обязательно просушивают, но в помещениях, защищенных от картофельной моли, чтобы бабочки не отложили яйца.

Черные разводы внутри клубней часто путают с фитофторой, но это процесс «закисления» — железистая пятнистость, когда крахмал сворачивается из-за жары. Такое бывает у сортов с красной кожурой, не подходящих для юга. Решение — сажать раньше и убирать до наступления сильной жары.

Из вредителей наиболее известен колорадский жук, с которым борются химическими, биологическими или механическими способами. Картофельная моль повреждает запасы, поэтому при выкапывании нужно осматривать растения, а хранить картофель при температуре не выше плюс четырех градусов — это биологический ноль для насекомых. Стеблевая нематода распространяется через цикад, от которых помогают специальные сетки. Севооборот эффективен, но не всегда возможен.

«Выкопанный картофель можно разложить в полутени, чтобы он слегка позеленел — это повышает устойчивость к болезням. В погребе не должно быть мусора, его нужно побелить за месяц и обработать серной шашкой», — добавляет агроном.

Владимир Косов отметил, что поздний картофель вкуснее раннего: он накапливает крахмал и идеален для супов и борщей. Летняя посадка — эффективное решение для здорового урожая, но требует ответственного подхода и соблюдения всех правил.

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