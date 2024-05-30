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Спасатели Таганрога обнаружили в Миусе утонувшего рыбака

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Несчастный случай произошел вчера, 29 мая, в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Утонул 68-летний житель поселка Красный Бумажник.

Новости Таганрога

Мужчина утром отправился на рыбалку. Родные забили тревогу, когда он не вернулся домой.

Сегодня, 30 мая, таганрогские  спасатели обнаружили в  реке Миус тело рыбака. Обстоятельства ЧП выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

26 мая в реке Калитва во время купания утонул 44-летний мужчина.

Донские спасатели накануне старта купального сезона напомнили основные правила безопасного отдыха:

  • купаться можно только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае беды придут на помощь;
  • нельзя заходить в воду  в состоянии алкогольного опьянения;
  • возле водоемов нельзя ни на секунду оставлять без внимания детей.

Читайте также жителям Таганрога рассказали, когда можно открывать купальный сезон без вреда для здоровья.

Фото из архива (donland.ru)

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МЧС происшествия Ростовская область рыбалка спасатели
Таганрогская правда
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