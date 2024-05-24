Жителям Таганрога рассказали, когда можно открывать купальный сезон без вреда для здоровья

С приходом теплой погоды хочется поплавать и охладиться, но не стоит забывать о температуре воды. Какая она должна быть? Как долго можно находиться в воде? Какие могут быть риски для здоровья? На эти и другие вопросы ответила Светлана Куприна, врач-терапевт ИНВИТРО-Воронеж.

При какой температуре воды/воздуха можно купаться и как долго?

Безопасно купаться в море, реках, озерах или прудах можно только в специально отведенных для этого местах. В природных водоёмах людям без закалки купаться не рекомендуется, если температура воды ниже 18℃, а температура воздуха менее 22℃. Находиться в воде желательно не более 10-15 минут взрослым и не более трех минут детям.

Детям младше двух лет лучше вообще избегать купания в открытых водоемах. Для них оптимальным вариантом станет небольшой надувной бассейн на берегу. Купаться дольше ранее обозначенного времени можно, если вода прогрелась до 24℃ и выше. Но и в этом случае лучше не находиться в воде более 40 минут.

Во время купания лучше заходить в воду постепенно. Это поможет снизить риск переохлаждения и возникновения спазма сосудов. Простые физические упражнения в воде и подвижные игры помогут не только согреться, но и принесут пользу организму. Не стоит купаться, если дует холодный резкий ветер.

Как понять, что пора выходить из воды?

При любых признаках переохлаждения организма (бледность кожи, синюшность губ, дрожь в теле, «гусиная кожа», снижение двигательной активности, частые позывы к мочеиспусканию), необходимо выйти из воды и согреться (переодеться в сухую одежду, растереть тело полотенцем, выпить теплый напиток).

Почему не стоит нырять в холодную воду, и какие могут быть риски для здоровья?

При быстром погружении в холодную воду возникает физиологическая (естественная) реакция организма – резкое сужение кровеносных сосудов в коже и мышцах. Это в свою очередь увеличивает нагрузку на сердце – повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может обернуться гипертоническим кризом, нарушениями сердечного ритма, сердечным приступом. Также при переохлаждении могут возникнуть судороги, чаще сводит икроножные мышцы.

Кому лучше избегать купания в прохладной/холодной воде?

Детям, лицам с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями мочеполовой системы, с хроническими бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов, псориазом лучше избегать купания в прохладной воде. Как правило, купание противопоказано людям с острыми заболеваниями и хроническими патологиями в стадии обострения. Также людям с хроническими заболеваниями не следует переохлаждаться, так как это может привести к обострению болезни. При эпилепсии плавание противопоказано ввиду угрозы возникновения приступа в воде.

Материал предоставлен ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону», фото из архива «Таганрогской правды»