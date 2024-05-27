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В Ростовской области 44-летний мужчина утонул в реке

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Вчера, 26 мая, в Ростовской области молодой мужчина утонул в реке Калитва во время купания. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в селе Ольховый Рог  Миллеровского района. Компания отдыхала на берегу реки Калитва в месте, запрещённом и не оборудованном для купания. После совместного застолья один из мужчин решил освежиться и вошел в водоем. Приятели почти сразу потеряли его из виду и вызвали подмогу. Но было уже поздно. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело утонувшего 44-летнего мужчины на берег.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что купаться можно только в оборудованных для этого местах. Также во время отдыха у воды нельзя употреблять алкоголь.

Фото ДПЧС по Ростовской области (из архива)

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Таганрогская правда
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