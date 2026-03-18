Советник гендиректора «Российских ипподромов» рассказал о скачках и коневодстве в Ростовской области

Ипподромный бизнес во Франции ежегодно приносит в государственную казну около 20 миллиардов евро. Возможно ли достичь подобных результатов в России, в частности на Дону?

На этот вопрос в интервью «Молоту» ответил советник генерального директора АО «Российские ипподромы» Владимир Жуковский.

В ходе совещания в Совете Федерации сенатор Александр Двойных отметил, что в России коневодство пока существует лишь как «подотрасль», а не полноценная индустрия, и подчеркнул необходимость комплексного подхода — от племенного дела до законодательства. Владимир Жуковский, участвовавший в создании «Российских ипподромов», согласился с важностью системной работы. По его словам, ключевой задачей было не копировать зарубежный опыт, а сформировать организацию, аналогичную бывшему Главному управлению коневодства, которая объединила бы стратегию, науку, коммерцию и социальную составляющую.

Французский опыт, где работает около 250 ипподромов, действительно служит ориентиром. Изучая его, в начале 2000-х годов в России решили возродить престижные скачки — на приз радио «Монте-Карло» и приз Президента РФ, которые впоследствии стали визитной карточкой сезона на Центральном московском ипподроме. Как рассказал Жуковский, подготовка к проекту выявила любопытные детали: опрос показал, что лишь 17,5% москвичей из 25-миллионного мегаполиса знали о существовании ипподрома, а образ лошади у многих не ассоциировался с национальными традициями. Для сравнения, во Франции скачки на приз Триумфальной арки известны каждому.

Чтобы изменить восприятие, потребовалась масштабная работа. Специалисты стали позиционировать скачки как статусное событие, а лошадь — как символ страны. Благодаря рекламной кампании мероприятие привлекло внимание широкой публики, собрав на трибунах представителей разных социальных слоев. Это позволило трансформировать общественное мнение и сделать скачки значимым культурным явлением.

«Еще тогда специалисты объясняли мне, что больше всего денег будет уходить вовсе не на «твоих обожаемых лошадей и даже не на восстановление ипподрома твоей мечты». Наибольшие суммы пойдут именно на привлечение к скачкам широкой аудитории», — отметил Жуковский.

Говоря о создании «Российских ипподромов», эксперт считает замысел верным, но пока недовыполненным. Речь идет о реализации Указа Президента № 1058 от 2011 года, который имеет силу закона. Важно довести процесс до конца, придав ему социальный смысл, а финансовую основу, как доказал мировой опыт, может обеспечить тотализатор. Стоит понимать, что до реконструкции московский ипподром вмещал около 30 тысяч человек, тогда как в Дубае трибуны рассчитаны на 100 тысяч, а в Гонконге — на 190 тысяч.

Касаясь ситуации с Ростовским ипподромом, Жуковский подчеркнул, что изменения возможны не только с приходом инвестора, но и при наличии четкой позиции государства. Мировая практика показывает, что судьба ипподромов и коневодства зависит от готовности власти вкладывать средства и принимать решения, направленные на сохранение исторического и культурного наследия.

Отдельно Жуковский рассказал о донских породах лошадей.

«В диких степях без войн ничего не происходило, и в этих боях был необходим очень выносливый помощник. В непростых условиях была незаменима особая порода лошадей, которая отличилась бы своей неприхотливостью, выносливостью, отношением к человеку и поведением в бою», — уточнил он.

Позже, благодаря селекционно-племенной работе, была выведена улучшенная порода, которую сначала называли великодонской, а в 1920-х годах переименовали в буденновскую — в честь Семена Михайловича Буденного. Лошади этой породы из ростовских конных заводов традиционно завоевывают титульные места на скачках и в классических соревнованиях как в России, так и за рубежом.

По материалам ИА «ДОН 24», изображение от jcomp на Freepik