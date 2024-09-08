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Сотрудники банка помогли жительнице Дона спасти от мошенников 7,5 млн рублей 

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В донской столице команда Сбера помогла клиентке защитить свои сбережения. Женщина попала под влияние кибермошенников и пыталась снять со счёта более 7 млн рублей.

Новости Ростовской области

В один из ростовских офисов Сбера обратилась клиентка с просьбой получить наличными крупную сумму. Женщина вела себя взволновано, а экран её телефона постоянно включался от поступающих звонков. На поведение ростовчанки обратила внимание руководитель офиса и поинтересовалась причиной снятия средств.

Растерянная клиентка не смогла дать точного ответа. Тогда в банке заподозрили попытку мошенничества и пригласили сотрудника управления безопасности.

«Во время общения со специалистом женщина призналась, что несколько дней назад ей позвонили люди, которые представились сотрудниками силовых структур», — сообщает пресс-служба Ростовского отделения Сбербанка.

Аферисты заявили, что деньги на её счетах находятся в опасности. Для убедительности собеседники включили диктофонную запись, на которой якобы настоящие мошенники обсуждают похищение денег. Чтобы это предотвратить, ростовчанку убедили перевести сбережения на «безопасный» счёт.

При совместной работе с полицией преступление удалось предотвратить, деньги клиентки удалось сохранить.

«Задача кибермошенников – сделать так, чтобы человек, с которым они общаются, потерял душевное равновесие и поддался их требованиям. При этом иногда манипулирование длится месяцами, и жертва может не только потерять свои сбережения, но и залезть в долги. Сотрудники Сбера при живом общении обращают внимание на подозрительное поведение клиентов и не остаются равнодушными. Таким образом удается спасать большие суммы. Огромный вклад в борьбе с противоправными посягательствами оказывают правоохранительные органы. Благодарю сотрудников Отдела полиции №1 УМВД России по Ростову-на-Дону и отдельно начальника отдела – полковника полиции Илью Бардачева – за слаженную и грамотную работу, которая помогла предотвратить многомиллионное мошенничество в отношении ростовчанки», – отмечает Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.

Ранее мы сообщали, что по требованию мошенников жительница Дона в помещении банка подожгла фейерверки.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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