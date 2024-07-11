Заставили мошенники: жительница Дона подожгла фейерверки в помещении банка

На Дону задержана 50-летняя жительница Ростова, которая подожгла коробку с фейерверками в помещении банковской организации. Задержанная объяснила, что на отчаянный шаг ее вынудили аферисты, пообещав вернуть потерянные 5 млн рублей.

В полицию донской столицы поступило сообщение о том, что неизвестная зашла в помещение банка, подожгла там пиротехнику и скрылась. В результате происшествия никто не пострадал.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали 50-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении данного преступления», — сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Задержанная рассказала сотрудникам полиции, почему она решилась на такой поступок.

Выяснилось, что в день происшествия женщине позвонил неизвестный и заявил, что на ее имя оформлено 5 кредитов в нескольких банках. Собеседник предложил решение проблемы — взять кредиты в других банках и перевести деньги на якобы безопасные счета.

Молодой человек заверил, что эти операции предотвратят действия аферистов — они не смогут оформить займы в других банках. В итоге ростовчанка взяла кредиты почти на 1 млн рублей и перечислила все средства мошенникам. Также женщину убедили продать две квартиры, выручку от которых она тоже перевела злоумышленникам. Общий ущерб составил порядка 5 млн рублей.

Аферисты заверили жительницу Ростова, что сотрудники отделения банка — мошенники. И предложили ей приобрести коробку с фейерверками, которую нужно поджечь в банке. Якобы после этих действий потерянные в результате аферы деньги будут возвращены. Что женщина и сделала.

В отношении 50-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Уважаемые граждане! Помните, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас пароли, пин-коды или другие конфиденциальные данные по телефону. Если вы получаете подобный звонок, будьте бдительны, не сообщайте личную информацию и немедленно свяжитесь с официальным номером банка для подтверждения легитимности звонка. Сообщайте о подобных случаях в полицию. Будьте бдительны и защищайте свои финансовые интересы», — предупреждают жителей Дона сотрудники полиции.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области