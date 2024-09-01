Сокрушительную победу одержал таганрогский ФК «Форте» в первом матче на обновленном стадионе

31 августа в матче второй лиги дивизиона «Б» чемпионата России по футболу ФК «Форте» из Таганрога со счетом 5:1 обыграл ФК «Ростов-2».

У таганрогской команды два гола (один — с пенальти на 8-й минуте игры) забил Магомет Абакаров, по одному — Дмитрий Карташов, Тимур Мелекесцев и Илья Шведюк. Причем, последние два мяча отправились в ворота соперников на добавленных к основному времени матча минутах. У ростовчан отличился Никита Каштан.

Сейчас в турнирной таблице ФК «Форте» занимает второе место, уступая лишь ставропольскому «Динамо». У команд одинаковое количество очков — 43, но у ставропольцев — на одну игру больше. Следующий матч «Форте» проведет 7 сентября в Астрахани, где встретится с одноименным местным клубом. А 14 сентября — домашняя встреча на «Форте Арена» с «Кубань Холдинг» из Павловского района Краснодарского края.

Игра 31 августа стала первой на обновленном стадионе в Таганроге. На матче присутствовали 1,5 тысячи зрителей. Напомним, этим летом на «Форте Арена» заменили натуральный газон на искусственный, что дает возможность и взрослым, и юным спортсменам играть и тренироваться круглогодично.

«Холдинг «Форте» инвестировал порядка 50 миллионов рублей в проект замены покрытия на стадионе «Форте Арена». Несмотря на то, что стадион принадлежит городу, бизнес решил вложить серьезные средства в реконструкцию поля. И это еще один пример сотрудничества муниципалитета и бизнес сообщества, — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. — Уверен, что новое поле позволит нашим футбольным командам улучшить свои результаты на турнирах всех уровней».

Ранее мы сообщали, что на Дону матчи чемпионата России по футболу будут проводиться со зрителями.

Фото ФК «Форте»