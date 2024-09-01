На Дону матчи чемпионата России по футболу будут проводиться со зрителями

Матчи регулярного чемпионата России по футболу в Ростовской области пока не планируется проводить без зрителей. Об этом заявили в Минспорта региона.

Напомним, 30 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о запрете проведения массовых мероприятий численностью более 50 человек вне помещений. Ограничения касаются и ряда спортивных соревнований — на них не будут допускать зрителей.

«Физкультурные мероприятия и спортивные соревнования, включенные в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и муниципальных образований в Ростовской области, на открытых спортивных объектах проводить без зрителей», — говорится в документе.

Однако, как пояснили в Минспорта региона, матчи чемпионата России по футболу, проходящие на стадионе «Ростов Арена», пока не планируется проводить без зрителей.

«Стадион «Ростов Арена» не является открытым спортивным объектом», — уточняется в комментарии.

Так, 1 сентября на «Ростов Арене» состоится матч 7-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Ростов» и воронежским «Факелом». Зрителей допустят на стадион по картам болельщиков.

Отметим, что в Таганроге также со зрителями 31 августа состоялся матч ФК «Форте» и ФК «Ростов-2», играющими во второй лиге дивизиона «Б» ПФЛ. Со счетом 5:1 победили хозяева.

Фото: ФК «Ростов»