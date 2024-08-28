В Таганроге появилось всесезонное футбольное поле с искусственным покрытием

Завершена реконструкция футбольного поля «Форте Арена» — официального домашнего стадиона ФК «Форте» в Таганроге. Вместо натурального газона здесь обустроили поляну с искусственным покрытием, которую для соревнований и тренировок можно использовать круглый год.

Холдинг «Форте» вложил в проект свыше 50 млн рублей. Прежний газон был демонтирован, проведены работы по устройству выравнивающего основания и укладке нового покрытия из современных синтетических материалов. К реконструкции подрядчики приступили в начале июня 2024 года. Все лето домашние матчи ФК «Форте» проводил на стадионах Ростова.

Отмечается, что срок службы искусственного покрытия, которое появилось на «Форте Арене», превышает 10 лет, специальная дренажная система не даст образовываться лужам. Также поле оборудовано системой подогрева. Качество синтетического газона последнего поколения и все технические характеристики соответствуют требованиям ФНЛ.

«Важнейшим аспектом станет возможность для детей академии «Форте» проводить регулярные тренировки и участвовать в турнирах на различных уровнях. Здесь будут зарождаться дух команды, формироваться характер и закладываться основы спортивных успехов. Солнечное утро или дождливый осенний день — новое поле примет и основной состав, и юных футболистов, готовых сразиться за победу!», — сообщает ФК «Форте» на своей странице в соцсети.

Ближайший домашний матч на «Форте Арена» состоится 31 августа. ФК «Форте», идущий сейчас на втором месте чемпионата России по футболу среди команд второй лиги, встречается с ФК «Ростов», который занимает четвертое место. Начало матча в 17 часов. Приходите поболеть за наших футболистов!

Фото и видео: страница ФК «Форте» Вконтакте