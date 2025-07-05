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В Ростовской области компания подростков разбилась в страшной аварии

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Трое несовершеннолетних, в том числе водитель авто пострадали, 17-летний пассажир скончался в медучреждении.

Новости Ростовской области

ДТП произошло 5 июля около часу ночи на 11 км + 300 м автодороги «Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск».

По предварительным данным, 17-летний водитель на Hyundai Accent выполнял манёвр обгона на разрешённом участке дороги. Несовершеннолетний не убедился в безопасности манёвра и врезался во встречный автомобиль Mazda CX-5, которым управлял 23-летний парень.

«В результате столкновения пострадали водитель Hyundai Accent и его пассажиры — 16-летние мальчик и девочка. Ещё один пассажир — мальчик 17 лет — скончался в медицинском учреждении от полученных травм», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Госавтоинспекторы призывают родителей строго пресекать попытки детей и подростков самостоятельно садиться за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам от автомобилей, мопедов и мотоциклов. А водителей — быть предельно внимательными за рулём, особенно в тёмное время суток. Несоблюдение правил обгона может привести к трагическим последствиям.

Ранее мы сообщали, что три человека пострадали в ДТП на М-4 «Дон».

Фото и видео Госавтоинспекции по Ростовской области

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Таганрогская правда

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