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Слюсарь вручил награды воинам ПВО, которые «держат наше небо на замке»

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С начала СВО военнослужащие ПВО уничтожили более 2 тысяч воздушных целей, в том числе свыше 500 БПЛА в Ростовской области.

Новости Ростовской области

В День защитника Отечества глава донского региона Юрий Слюсарь посетил одну из войсковых частей 4-й гвардейской Краснознаменной армии ВВС и ПВО и вручил бойцам почетные знаки «За ратную службу».

Глава региона отметил высокий профессионализм военнослужащих, которые «держат наше небо на замке».

«Каждый день в соцсетях жители Дона благодарят вас за работу по охране неба. Вы обеспечиваете безопасность наших социальных объектов, предприятий, гражданской инфраструктуры, населения. От себя лично и от всех дончан хотел бы сказать вам спасибо за это. И поздравить с вашим профессиональным праздником, одним из главных в нашей стране — с Днем защитников Отечества», — подчеркнул глава региона.

Командующий частью Владимир Куценко привел цифры. С начала спецоперации летчики выполнили более 120 тысяч боевых вылетов, уничтожили более 500 воздушных целей, около 1,5 тысячи единиц бронированной техники. Воины ПВО сбили более 2 тысяч воздушных целей, в том числе свыше 500 БПЛА в Ростовской области. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО, награждены более 15 тысяч военнослужащих.

4-я Краснознаменная воздушная армия была сформирована в 1942 году. За период Великой Отечественной войны её лётчики совершили более 340 тысяч боевых вылетов, сбросили свыше 1,8 миллиона бомб и уничтожили более 5 тысяч вражеских самолётов. 277 военнослужащих армии получили звание Героя Советского Союза, семеро из них — дважды, а легендарный Александр Покрышкин стал трижды Героем, сообщает портал донского правительства.

После войны бойцы 4-й армии участвовали в миротворческих операциях в Абхазии и Таджикистане, в контртеррористических — на Северном Кавказе, а также в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. В октябре 2023 года армия получила почётное звание «гвардейская».

Ранее мы сообщали, что Слюсарь навестил раненых участников СВО в военном госпитале.

Фото: donland.ru

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23 февраля День защитника Отечества награда работа ПВО СВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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