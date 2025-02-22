Слюсарь навестил раненых участников СВО в военном госпитале

22 февраля раненых бойцов – участников специальной военной операции навестил в военном госпитале донской столицы глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он поздравил их с праздником, поблагодарил за мужество и самоотверженность, вручил подарки.

«Спасибо вам за то, что, не жалея здоровья и иногда и жизни, вы делаете все, чтобы у нас был мир, чтобы наши дети и все жители чувствовали себя спокойно. Низкий вам поклон за это и огромное человеческое спасибо», — сказал Юрий Слюсарь.

Во время встречи бойцы обращались к главе донского региона с разными вопросами. Многие из них проходят лечение после получения минно-взрывных травм ног. В частности, один из проходящих реабилитацию бойцов попросил помощи в протезировании. Глава донского региона поручил взять военнослужащего на сопровождение и оказать ему всяческую поддержку.

Ранее мы рассказали, что Слюсарь вручил награды защитникам Отечества.

Фото donland.ru