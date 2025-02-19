Слюсарь призвал органы власти к большей открытости в работе с жителями

Донские власти должны быть открыты людям. Об этом 19 февраля заявил глава Ростовской области на заседании регионального правительства во время обсуждения итогов реализации нацпроектов.

«Такому принципу мы будем следовать на всех уровнях власти: и на областном, и в муниципалитетах. Надо постоянно рассказывать жителям о своей деятельности — честно и открыто. И не только о положительных изменениях, но и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Сейчас на Дону реализуется порядка 50 региональных проектов. Они направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни населения в разных сферах. По итогам 2024 года Ростовская область по многим направлениям добилась позитивных результатов, но впереди — ещё больше работы. Напомним, в 2025 году в России стартуют 19 новых нацпроектов, мероприятия которых будут реализованы и в донском регионе.

В приоритете — социальная поддержка, развитие соцсферы, наведение порядка в коммунальной инфраструктуре, вопросы устойчивой экономики, технологическое лидерство.

«Чтобы решать эти задачи, мы должны участвовать в максимальном количестве федеральных программ, бороться за финансирование и воплощать в жизнь еще больше проектов для людей. При этом важно, чтобы и люди знали, какие процессы идут в области, и получали о происходящем достоверную информацию», — отметил глава региона.

Фото: donland.ru