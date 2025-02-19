Слюсарь: «Мы должны активнее привлекать федеральные средства на реализацию нацпроектов»

В 2025 году в России стартует 19 новых нацпроектов. В Ростовской области в их развитие разработали 42 региональных, на финансирование которых предусмотрено 51,2 млрд рублей.

Вопросы реализации новых национальных проектов обсуждались 19 февраля на заседании Правительства Ростовской области под председательством главы региона Юрия Слюсаря.

Задачи поставлены амбициозные — ежегодно строить по 10 школ, 5-6 детсадов, возводить новые и ремонтировать имеющиеся учреждения культуры, спорта и здравоохранения. А также модернизировать дороги, коммунальную инфраструктуру. Эти и другие цели по новым нацпроектам должны быть достигнуты к 2030 году.

Почти половина из 19 нацпроектов, стартующих в стране в 2025 году, направлена на обеспечение технологического суверенитета страны. Кроме этого, национальные цели предстоит достигать в медицине, культуре, образовании, социальной сфере, ЖКХ и других.

На Дону в развитие нацпроектов разработали 42 региональные программы. На их финансирование в 2025 году планируется направить свыше 51 млрд рублей. 28,6 млрд рублей должны поступить из федерального бюджета, 20,5 млрд рублей — из регионального, сообщает портал донского правительства.

Так, нацпроекты «Семья», «Молодёжь и дети» предусматривают ремонт и оснащение школ, детских садов, домов культуры, школ искусств, библиотек. По нацпроекту будет отремонтирован драматический театр имени А.П. Чехова в Таганроге, появятся дополнительные модельные библиотеки, новое оборудование получат учреждения культуры. В Батайске в текущем году будет начато строительство школы на 1340 мест.

Обеспечить контроль на каждом этапе выполнения нацпроектов — такую задачу перед правительством поставил Юрий Слюсарь. Глава региона отдельно подчеркнул, что реализация национальных проектов поможет в решении многих болевых точек, на которые обращают внимание жители Дона.

Отметим, что с 2019 года, в рамках прошлых нацпроектов, на Дону построено 308 детских садов, 39 школ, отремонтировано 810 учреждений культуры, создано 40 модульных библиотек, 10 виртуальных концертных залов. Начали работать 106 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и больниц, закуплены 21 мобильный медкомплекс, 17 передвижных ФАПов, 155 санитарных автомобилей. Создано 19 объектов водоснабжения, благоустроены 871 общественная территория и 12 объектов в малых городах и исторических поселениях.

«Работу по нацпроектам в следующие 5 лет мы должны продолжать и участвовать в максимальном количестве федеральных программ. Надо бороться за федеральные деньги, предпринимать усилия по увеличению доходов бюджета региона. К реализации нацпроектов, созданию социальной инфраструктуры необходимо привлекать и бизнес сообщество», — резюмировал Слюсарь.

Фото: donland.ru