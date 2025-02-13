Слюсарь поручил разобраться с проблемами отключения тепла в городах Ростовской области

Глава донского региона поставил задачу проконтролировать скорейшую ликвидацию последствий аварий на теплосетях, о которых сообщают жители городов и районов Ростовской области.

Только с начала нынешней недели было зарегистрировано более 800 жалоб на отсутствие отопления. В частности, в донской столице многие дома остались без тепла.

«Сейчас часть работ уже завершена. В частности, после ликвидации аварий на теплосетях по улицам Добровольского, Толмачева, 13-й линии и в переулке Университетском запитаны теплом 400 домов. На других объектах работы еще ведутся», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава Ростовской области поставил задачу своему новому заму по ЖКХ Владимиру Ревенко проконтролировать скорейшую ликвидацию последствий аварий. А также найти системные пути решения проблемы.

Ранее мы рассказали, что школу в Таганроге перевели на дистант из-за аварии на котельной.

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