Школу в Таганроге перевели на дистант из-за аварии на котельной

В ночь на 13 февраля рабочие МУП «Городское хозяйство» устранили аварию на котельной, расположенной на улице Заводской, 1. В то же время, оборудование пока работает не на полную мощность. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, сварочные работы завершены и сейчас система заполняется водой. Тепло будет постепенно возвращаться в дома жителей.

«Несмотря на завершение основных восстановительных работ, котельная пока функционирует не на полную мощность. Из-за этого невозможно обеспечить подачу тепла в соответствии с установленными государственными нормативами. Температура в домах может оставаться ниже комфортной нормы до тех пор, пока все системы не будут окончательно отлажены», — пояснила Светлана Камбулова.

Поэтому принято решение 13 февраля перевести учеников школы № 22 на дистанционный формат обучения. Что касается расположенных в микрорайоне детских садов, то они работают в прежнем режиме и там температура воздуха в пределах нормы.

Глава города поручила специалистам в максимально сжатые сроки нормализовать работу котельной, чтобы она достигла требуемых показателей подачи тепла.

Ранее мы рассказали, часть города из-за коммунальной аварии осталась без теплоснабжения.

Фото из архива (donland.ru)