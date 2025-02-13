Главная » #ЖКХ

Школу в Таганроге перевели на дистант из-за аварии на котельной

На чтение 1 мин Просмотров 81 Опубликовано

В ночь на 13 февраля рабочие МУП «Городское хозяйство» устранили аварию на котельной, расположенной на улице Заводской, 1. В то же время, оборудование пока работает не на полную мощность. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

По ее словам, сварочные работы завершены и сейчас система заполняется водой. Тепло будет постепенно возвращаться в дома жителей.

«Несмотря на завершение основных восстановительных работ, котельная пока функционирует не на полную мощность. Из-за этого невозможно обеспечить подачу тепла в соответствии с установленными государственными нормативами. Температура в домах может оставаться ниже комфортной нормы до тех пор, пока все системы не будут окончательно отлажены», — пояснила Светлана Камбулова.

Поэтому принято решение 13 февраля перевести учеников школы № 22 на дистанционный формат обучения. Что касается расположенных в микрорайоне детских садов, то они работают в прежнем режиме и там температура воздуха в пределах нормы.

Глава города поручила специалистам в максимально сжатые сроки нормализовать работу котельной, чтобы она достигла требуемых показателей подачи тепла.

Ранее мы рассказали, часть города из-за коммунальной аварии осталась без теплоснабжения.

Фото из архива (donland.ru)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария ЖКХ котельная новости Таганрог школа № 22
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru