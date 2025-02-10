Слюсарь дал поручение обновить систему «Безопасный город»

В Ростовской области планируют модернизировать систему Служба-112, оборудование и программное обеспечение которой за девять лет работы частично устарело и требует замены.

Поручение провести мониторинг системы и подготовить предложения о необходимых обновлениях дал руководитель донского региона Юрий Слюсарь после посещения Центра информационного обеспечения безопасности населения, который является оператором Службы-112 и регионального комплекса «Безопасный город».

«Система-112 – это «пульсирующий нерв» жизни нашего региона. Ее работа должна быть бесперебойной и максимально надежной», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Специалисты колл-центров работают 24 часа в сутки семь дней в неделю. Позвонив по номерам «122» и «117», можно получить консультации по самым разным вопросам: от коммунальных и социальных, до службы по контракту.

Сейчас комплекс «Безопасный город» включает в себя 5,5 тысяч видеокамер, которые позволяют оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации и обеспечивать безопасность. Из почти 650 установленных в прошлом году камер 254 имеют функцию распознавания лиц и помогают быстрее раскрывать преступления и правонарушения. По словам главы донского региона, сейчас прорабатывается вопрос об установке дополнительных видеосистем в публичных местах.

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