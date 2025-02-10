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Юрий Слюсарь: «Донские специалисты помогут органам ЗАГСа в ДНР»

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Продолжается активная интеграция новых российских регионов в правовое поле страны.

Новости Ростовской области

Донецкая народная республика с 10 февраля подключается к Единому государственному реестру ЗАГС. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь поручил донским специалистам оказать практическую и методическую помощь ДНР в интеграции в существующую систему.

«Наши специалисты выехали в несколько городов ДНР — Донецк, Амвросиевка, Шахтерск, Торез, Енакиево, Снежное, Новоазовск, Харцызск и поселок городского типа Старобешево. В городах Дебальцево и Ждановка закреплены специалисты, которые будут помогать в удаленном режиме по видеосвязи», — рассказал глава донского региона в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что интеграция в общую федеральную систему позволит жителям ДНР получать различные услуги, такие как регистрация новорожденных, заключение браков и других. Кстати, теперь и жители Дона, которые ездят в ДНР в гости к родным и друзьям, смогут воспользоваться там услугами ЗАГС.  

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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