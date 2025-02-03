Служба по контракту: как проходит подготовка военнослужащих в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны РФ, оттачивают свои навыки по ведению штурмовых действий в центре подготовки ЮВО в Ростовской области.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции, а в качестве инструкторов выступают участники СВО.

«Меняются передвижения на фронте, что-то появляется новое и естественно мы должны знакомить ребят с этим, чтобы для них это было не в новинку», — рассказывает инструктор по армейской тактической стрельбе с позывным «Митяй».

Подготовка личного состава проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Основной упор делается на налаживании взаимодействия в составе тактических групп (двойках, тройках), осуществлять штурм здания противника, а также производить контролируемый отход, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

Напомним, для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о военной службе по контракту ответят по короткому номеру 117.

Фото Минобороны РФ (из архива)