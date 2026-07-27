Служба по контракту: более 50 военных специальностей доступны кандидатам в Ростовской области

В Ростовской области продолжается набор кандидатов на военную службу по контракту в подразделения Южного военного округа. Пункт отбора ЮВО комплектует части солдатами, матросами, сержантами, старшинами, а также прапорщиками и мичманами более чем по 50 специальностям.

Речь идет о должностях младшего командного и рядового состава: механиков-водителей боевых машин (БМП, БТР, «КамАЗ», «Урал»), наводчиков-операторов, специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также инженерно-технического персонала. Обязательными этапами отбора являются медицинское освидетельствование и беседа с психологом.

После заключения контракта военнослужащие отправляются в учебный центр ЮВО, где проходят месячный курс общевойсковой подготовки. Затем их распределяют по подразделениям, где они осваивают военно-учетную специальность на полигонах в тыловых районах зоны специальной военной операции.

«Выбор военно-учетной специальности зависит от множества факторов: от наличия у кандидата опыта прохождения военной службы по специальности до состояния здоровья и образования, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. — При этом важно отметить, что многие навыки, приобретенные новобранцами, будут востребованы и после окончания службы: вождение большегрузного автомобиля, пилотирование БПЛА, инженерная подготовка».

Напомним, военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны РФ в Ростовской области, получают единовременную выплату до 3,6 миллиона рублей (сумма складывается из региональной и федеральной частей).

Желающие могут обратиться в областной пункт отбора в Ростове по адресам: ул. Оганова, 22, телефон: 8(863) 235 15 23 или ул. Волкова, 19, телефон: 8(863) 235 06 44.

Фото пресс-службы ЮВО